"Опора России" направила предложения для включения в предвыборную программу единороссов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" направило ряд своих предложений для возможного включения в предвыборную программу "Единой России", одно из них касается снижения административной нагрузки на субъекты МСП. Об этом сообщил в среду президент "Опоры России" Александр Калинин на бизнес-завтраке с участием предпринимателей из числа кандидатов - участников предварительного голосования.

"Все наши предложения были направлены в партию, мы надеемся на поддержку "Единой России" и что большинство этих предложений "Опоры России" и других бизнес-объединений войдут и в программу, и в первоочередные меры", - сказал он.

В частности, бизнес-объединение предлагает "жестко прописать" в КоАП императивную норму о том, что первая проверка в отношении субъекта МСП должна заканчиваться предупреждением. Если субъект МСП оштрафован, то это эти штрафы "не должны быть разорительными". В случае, если субъект числится в реестре малого и среднего бизнеса, размер штрафа должен быть такой же, как для ИП, уточнил Калинин. Он выразил надежду, что партия поддержит "Опору России" в отмене требования об обязательной репатриации валютной выручки.

"Нужно тоже снять ряд ограничений (в сельском хозяйстве - прим. ТАСС), к примеру, по возможности строительства на землях сельхозназначения, по сельхозпереработке. Нужна новая программа по строительству потребительской кооперации с государственной поддержкой. <…> Закон о торговле - мы считаем, что нужно принимать его, но после большого общественного обсуждения, поскольку очень многое уже изменилось за это время", - сказал Калинин.

Также бизнес-объединение предложило уточнить порядок строительства рекреационных объектов, прежде всего на землях сельхозназначения. По словам Калинина, также необходимо создать в 2022 году специальные программы, прежде всего ипотеку для покупки производственных помещений и земли для производственного назначения на 10 лет под 3% годовых.