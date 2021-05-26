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Путин освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ

Ранее с инициативой передачи соответствующих полномочий от Минюста выступил генпрокурор Игорь Краснов, обосновав это тем, что Генпрокуратура сможет более эффективно отстаивать интересы России в ЕСПЧ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин освободил от должности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека Михаила Гальперина. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Гальперина Михаила Львовича от должности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека - заместителя министра юстиции РФ", - говорится в документе.

Приказ был подписан сегодня и вступил в силу.

Ранее с инициативой передачи соответствующих полномочий от Минюста выступил генпрокурор Игорь Краснов, обосновав это тем, что Генпрокуратура сможет более комплексно и более эффективно отстаивать интересы РФ в ЕСПЧ, используя свой опыт, свою инфраструктуру и так далее, и эта инициатива была поддержана президентом. Путин согласился с этим предложением.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГальперин, Михаил Львович
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