Путин освободил Михаила Гальперина от должности уполномоченного РФ при ЕСПЧ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин освободил от должности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека Михаила Гальперина. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Гальперина Михаила Львовича от должности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека - заместителя министра юстиции РФ", - говорится в документе.

Приказ был подписан сегодня и вступил в силу.

Ранее с инициативой передачи соответствующих полномочий от Минюста выступил генпрокурор Игорь Краснов, обосновав это тем, что Генпрокуратура сможет более комплексно и более эффективно отстаивать интересы РФ в ЕСПЧ, используя свой опыт, свою инфраструктуру и так далее, и эта инициатива была поддержана президентом. Путин согласился с этим предложением.