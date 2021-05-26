Путин поздравил Алиева с Днем Республики

БАКУ, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем Республики, выразив уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между двумя странами.

"Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника - Дня Республики. Азербайджан добился признанных успехов в социально-экономической, научно-технической и других областях. Ваша страна пользуется значительным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня", - говорится в поздравлении, текст которого опубликован в среду на сайте президента Азербайджана.

Путин отметил, что Россия высоко ценит отношения с Азербайджаном, "основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения". "Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно укреплять стратегическое партнерство, плодотворное сотрудничество во всех областях - на благо наших народов, в интересах обеспечения региональной безопасности и стабильности", - отмечается в поздравлении.

Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам страны - благополучия и процветания.

День Республики отмечается в Азербайджане 28 мая.