За три дня в праймериз "Единой России" приняли участие более 3,7 млн человек

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Более 3,7 млн человек приняли участие в предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы за три дня. Об этом сообщила пресс-служба единороссов со ссылкой на замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова.

"За три дня в предварительном голосовании "Единой России" приняли участие более 3,7 млн человек по всей стране. Свой выбор уже сделали больше половины от зарегистрированных на данный момент избирателей", - цитирует пресс-служба Перминова.

"У нас по-прежнему есть пятерка регионов-лидеров: это Свердловская область (более 231 тыс. проголосовавших), город Москва (181 тыс.), Московская область (172 тыс.), Краснодарский край (почти 148 тыс.). К ним добавилась Оренбургская область - там почти 109 тыс. проголосовавших", - уточнил он.

По словам замсекретаря генсовета, количество голосующих избирателей увеличивается с каждым днем. Он напомнил, что регистрация выборщиков продолжится до 28 мая включительно, в последний день праймериз - 30 мая - дополнительно к электронному голосованию жителям почти половины регионов РФ будет доступен очный формат волеизъявления.

"Я хотел бы еще раз сказать всем огромное спасибо, тем, кто проявил свою активную гражданскую позицию, и пригласить всех, кто не успел зарегистрироваться, обязательно принять участие в этом смелом проекте и определить своего кандидата. Ну а тех, кто не захочет воспользоваться электронной платформой, - прийти и отдать свое предпочтение на избирательные участки тех регионов, где они будут открыты как в обычные дни голосования", - заключил Перминов.

Предварительное голосование "Единой России"

24 мая процедура предварительного голосования началась в онлайн-формате, она продлится до 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование пройдет в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. В общей сложности на предварительное голосование зарегистрировались более 5,5 тыс. кандидатов.

Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончится 28 мая.

В основе процедуры онлайн-голосования - технология блокчейн. Она защищает данные от редактирования и любого вмешательства. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru.

Предварительное голосование также проходит по кандидатам партии на выборы в региональные заксобрания и представительные органы власти административных центров субъектов РФ.

Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в этот же день должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.