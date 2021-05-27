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Яровая считает аморальными высказывания президента Польши о России

Анджей Дуда назвал Россию "ненормальной страной"
Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая
© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") считает аморальным заявление президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Россию "ненормальной страной".

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"Заявление президента Польши аморально прежде всего перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след и который был спасен советским солдатом", - цитирует мнение парламентария ее пресс-служба в четверг.

По мнению Яровой, представления Дуды "о норме сильно искажены с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды".

Ранее СМИ распространили высказывания президента Польши, сделанные им во время выступления в Грузии. В частности, по данным изданий, он назвал Россию "ненормальной страной" и "страной-агрессором".

Теги
РоссияПольшаЯровая, Ирина АнатольевнаДуда, Анджей
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