Бывший и.о. министра труда Кубани Cергей Белопольский возглавил город-курорт Горячий ключ

КРАСНОДАР, 28 мая. /ТАСС/. Сергей Белопольский, который на протяжении двух лет исполнял обязанности министра труда и социального развития Краснодарского края, избран главой города-курорта Горячий Ключ. Соответствующее решение приняли депутаты муниципального совета в пятницу, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

"Cергей Белопольский избран главой Горячего Ключа. Такое решение приняли депутаты Совета муниципалитета на сессии 28 мая", - говорится в сообщении.

Уточняется, что конкурсная комиссия представила на должность мэра троих кандидатов. Один из них отозвал свое заявление перед сессией. По результатам тайного голосования главой Горячего Ключа избран Сергей Белопольский.

Белопольский родился в станице Суздальской. В 2006 году закончил Российский социальный университет по специальности юрист. Ранее он занимал пост первого заместителя министра труда и социального развития Краснодарского края, также Белопольский два года исполнял обязанности министра. Женат, воспитывает двоих детей.

В конце марта сообщалось, что Александр Кильганкин, который занимал должность главы города-курорта Горячий Ключ с 2018 года ушел в отставку. Заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию поддержали депутаты Совета муниципального образования.