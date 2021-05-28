Посольство РФ в Киеве направило в МИД Украины ноту в связи с акциями националистов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России выразило в пятницу решительный протест временному поверенному в делах Украины Василию Покотило в связи с провокациями у посольства РФ в Киеве. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"28 мая в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В. И. Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве", - указали в министерстве.

В МИД РФ напомнили, что 26 мая у здания посольства "представителями украинских организаций радикального националистического толка был устроен некий перформанс, в ходе которого оказался заблокированным центральный вход в посольство, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства".

Как информировали в министерстве, украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона "рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года". "Потребовали от украинской стороны принять, наконец, меры по недопущению впредь подобных акций и обеспечить условия для нормальной работы российского дипломатического представительства, его безопасности и неприкосновенности", - указали в МИД РФ.

"Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом", - подчеркнули в дипведомстве.

Безопасность российских дипломатов

Россия требует от Украины принять меры по обеспечению безопасной работы российских дипломатов в украинской столице и пресечению провокаций националистов, говорится в сообщении МИД РФ.

"Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Потребовали от украинской стороны принять, наконец, меры по недопущению впредь подобных акций и обеспечить условия для нормальной работы российского дипломатического представительства, его безопасности и неприкосновенности", - указали в министерстве.