В "Единой России" сообщили о трансграничном следе хакерской атаки на сайт праймериз

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сайт предварительного голосования (так называемых праймериз) "Единой России" подвергался в том числе трансграничной хакерской атаке. Об этом сообщил в понедельник журналистам замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов.

"Я не буду сейчас публично озвучивать наши предположения, потому что мы понимаем цену каждого сказанного нами слова, не можем, как наши партнеры, говорить о том, что это чей-то след, называть страну. Но, уверяю вас, что этот след, один из них, имеет в том числе и трансграничный характер", - заявил он.

Перминов заверил, что партия проведет "мозговой штурм", чтобы посмотреть возможные уязвимости системы электронного голосования. "Сделаем выводы, все проанализируем, начнем готовиться к кампании следующего цикла", - добавил он.

При этом замсекретаря генсовета сравнил ситуацию с "соревнованием щита и меча": пока есть щит, будет и меч, пытающийся разрушить систему.

24 мая в первый день проведения предварительного голосования в онлайн-формате сайт праймериз подвергся DDoS-атаке. Как пояснял руководитель IT-проектов единороссов Вячеслав Сатеев, количество запросов на сайт pg.er.ru с различных IP-адресов превышало 15 тыс. в секунду. Он подчеркивал, что на проведении процедуры это никак не отразится, "потеря данных исключена".

Предварительное голосование "Единой России"

"Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня в течение 10 лет.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в нем они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование проходит в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая.

В общей сложности в предварительном голосовании к думским выборам участвовали более 5,5 тыс. кандидатов. В качестве выборщиков на онлайн-праймериз зарегистрировались более 7,5 млн человек, они верифицировались через портал госуслуг. В общей сложности явка на предварительное голосование по обеим формам превысила 11 млн человек.

Все процедуры голосования завершились в 20:00 по местному времени в воскресенье. Итоги предварительного голосования должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня.

Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.