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Лавров заявил, что Россия готова ответить на вопросы США о правах человека

РФ готова ответить на вопросы США о правах человека - Лавров.

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Лавров заявил, что Россия готова возобновить диалог с НАТО
Москва ожидает ответ на свои предложения, отметил глава российского МИД
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