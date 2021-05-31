Рябков: Россия поддержит Белоруссию на фоне планов США ввести санкции против Минска

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать поддержку Белоруссии на фоне заявлений США о подготовке санкций против Минска. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конечно, разумеется [будем оказывать поддержку]. Мы находимся в составе Союзного государства", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Рябков воздержался от конкретизации мер поддержки. "Поддержку и решения, которые мы вырабатываем, не стоит раскрывать перед лицом врагов. Это ослабляет собственную позицию", - пояснил высокопоставленный дипломат.

Рябков считает, что США и ЕС заявлениями о возможных санкциях против Белоруссии показывают степень деградации Запада в вопросах международного права. "Это нарушение фундаментальных принципов международного права: уважения суверенного равенства государств, принципа невмешательства во внутренние дела, - сказал он. - Ясно, что все эти принципы международного права для американцев и для Евросоюза, который очень обидчив, когда что-то делается в ответ, побоку. Вот отражение того, в какой степени западные коллеги деградировали в своем отношении к международным отношениям".

Как заявила 28 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США вместе с Евросоюзом и другими союзниками готовят санкции в отношении белорусских должностных лиц. По ее словам, Минфин США готовит исполнительный указ, расширяющий полномочия для введения односторонних мер против Минска.

С 3 июня американская администрация возобновит рестрикции в отношении девяти госпредприятий Белоруссии, которые были освобождены из-под действия санкций серией генеральных лицензий Минфина. Ранее США приостанавливали действие санкций, введенных в отношении компаний "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и ее американского филиала, "Белшина", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк стекловолокно".