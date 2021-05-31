Валентина Терешкова одержала победу на праймериз "Единой России" от Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Депутат Государственной думы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова одержала победу в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Ярославской области. Об этом сообщается на сайте предварительного голосования.

По данным сайта, Терешкова набрала 36 721 голос. Она занимает пост заместителя председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, была избрана депутатом в 2016 году в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого "Единой Россией".

По Ярославскому одномандатному избирательному округу лидирует, набрав 23 584 голоса, депутат Госдумы, бывший хоккеист Андрей Коваленко.

Предварительное голосование "Единой России" проходило с 24 по 30 мая, основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября.