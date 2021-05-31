Главы МИД и Минобороны НАТО 1 июня обсудят Белоруссию, Украину и подготовку к саммиту

БРЮССЕЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел и обороны стран НАТО обсудят на заседаниях 1 июня ситуации на Украине и в Белоруссии, а также подготовку к саммиту 14 июня. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встреч руководителей внешнеполитических и военных ведомств стран альянса в видеоформате.

"Мы обсудим ситуации на Украине, в Белоруссии, Афганистане, а также подготовку к саммиту", - сказал он.

"Мы строго осуждаем принудительную посадку гражданского самолета в Минске", - заявил Столтенберг по поводу произошедшего 23 мая инцидента, когда самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже в белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Он и его подруга гражданка России София Сапега были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Данное задержание Столтенберг назвал "прямой атакой на свободу слова" и потребовал "немедленного освобождения задержанных".

При этом НАТО не будет приглашать Грузию и Украину на саммит альянса в июне.

"В саммите будут участвовать только страны - члены НАТО, потому что встреча будет короткой. Возможно, в следующий раз будет выделено больше времени, чтобы пригласить партнеров", - сказал Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов о том, будут ли приглашены на саммит лидеры Украины и Грузии.

Вызовы со стороны Китая

Генсек также добавил, что саммит НАТО покажет сближение позиций стран альянса перед лицом вызовов, исходящих от Китая.

"Я уверен, что лидеры НАТО через несколько недель на встрече в Брюсселе согласуют коммюнике, повестку дня [альянса] на период до 2030 года, которая также будет отражать повышение уровня осведомленности, высокую степень общего понимания и сближение позиций, когда речь идет о вызовах со стороны Китая и усилении глобальной конкуренции", - сказал он.

Поддержка Афганистана

НАТО активизирует поддержку Афганистану, в том числе увеличит финансирование сил безопасности этой страны.

"Мы будем оказывать поддержку стране, активизируем наше гражданское присутствие, финансирование сил безопасности, будем помогать в поддержке инфраструктуры", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что одной из самых важных задач, которую альянсу удалось решить в Афганистане за последние несколько лет, является помощь в создании "профессиональных и целеустремленных афганских сил безопасности".

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. В тот же день НАТО по итогам видеоконференции глав МИД и министров обороны альянса приняла заявление, в котором говорилось о решении начать вывод войск альянса к 1 мая.

На пике операции в Афганистане в 2010-2013 годах численность западных сил в стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.