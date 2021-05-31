Индивидуальный предприниматель победил на праймериз ЕР в Госдуму от Пермского края

ПЕРМЬ, 31 мая. /ТАСС/. IT-предприниматель, создатель мессенджера "Серафим", член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и автор идеи создания в Пермском крае "Цифровой долины" Антон Немкин победил в праймериз "Единой России" по спискам от Пермского края. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте предварительного голосования.

За беспартийного кандидата Антона Немкина проголосовали чуть менее 50 тыс. человек. На втором месте действующий депутат Госдумы Игорь Сапко с 38 тыс. голосов избирателей. Вслед за ним идут депутаты Законодательного собрания Пермского края Роман Водянов и Ирина Ивенских. На пятом месте расположился актер сериала "Реальные пацаны", депутат Осинской гордумы Армен Бежанян.

В четырех одномандатных округах победы одержали депутаты Госдумы Игорь Шубин, Дмитрий Скриванов, а также уже упомянутые Ирина Ивенских и Роман Водянов.

По данным реготделения партии, в Пермском крае приняли участие в голосовании 115 тыс. человек, то есть примерно 6% от общего числа избирателей. Всего в регионе было зарегистрировано свыше 700 кандидатов.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатов от "Единой России" на выборах. Праймериз прошли по всей России с 24 по 30 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.