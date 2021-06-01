Путин предложил наделить Генпрокуратуру правом представлять Россию в иностранных судах

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму законопроект, который дает возможность Генпрокуратуре представлять интересы России в международных и иностранных организациях, судах, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Текст размещен в думской электронной базе.

Закон о "О прокуратуре Российской Федерации" предлагается дополнить положением, согласно которому "Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции обеспечивает представительство и защиту интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)".

Помимо этого в целях обеспечения представительства и защиты интересов РФ в ЕСПЧ Генпрокуратура защищает интересы страны при рассмотрении жалоб, поданных в эту инстанцию против РФ на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Президент также внес в Госдуму законопроект, наделяющий Генпрокуратуру правом обращаться в Конституционный суд РФ с запросом о возможности исполнения решения межгосударственных органов в части, противоречащей Конституции России.

"Президент РФ, правительство РФ, Верховный суд РФ, Генеральная прокуратура РФ вправе обратиться в Конституционный суд РФ с запросом о возможности исполнения решения межгосударственного органа вследствие того, что в части, обязывающей РФ к принятию мер по его исполнению, данное решение основано на положениях международного договора РФ в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с положениями Конституции РФ", - говорится в тексте.