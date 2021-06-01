Лавров: соглашение о свободной торговле в ЕАЭС укрепит экономические связи РФ и Монголии

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Возможность заключения договора о создании зоны свободной торговли между Монголией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) будет способствовать развитию российско-монгольского сотрудничества в сфере экономики. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

"Продолжаются переговоры между Монголией и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) о возможности заключения соглашения о создании зоны свободной торговли, что, конечно, способствовало бы дальнейшему расширению наших экономических связей", - сказал он.

Министр также выразил поддержку активизации деятельности межправительственной торгово-экономической комиссии. "Ее сопредседатели провели встречу по видеосвязи в марте этого года. Планируется полноценное пленарное заседание на основе согласованного сопредседателями содержательного протокола", - добавил Лавров.

Лавров также отметил, что инициатива США, Австралии и Японии по формированию Индо-Тихоокеанского региона нацелена на развал имеющихся структур сотрудничества.

"Обсудили наше взаимодействие в международных организациях, прежде всего в ООН, ОБСЕ, а также по линии различных форумов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы поделились нашими оценками тех инициатив, которые сейчас продвигают США, Австралия, Япония, по формированию так называемого Индо-Тихоокеанского региона, показали откровенно конфронтационную подоплеку этой идеи и ее нацеленность на развал тех структур сотрудничества, открытых, инклюзивных, которые десятилетиями создавались вокруг АСЕАН", - сказал министр.

Он также сообщил, что обсудил с коллегой из Монголии дальнейшее взаимодействие в рамках участия Улан-Батора в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).