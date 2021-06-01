Лавров рассказал о признаках злонамеренных планов НАТО

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Приближение НАТО к российским границам свидетельствует о существовании у альянса злонамеренных планов в отношении России. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Прекращение приближения НАТО к границам РФ - это одно из обязательств, которое НАТО брала на себя. Мы привыкли к тому, что наши западные коллеги, подписавшись в 90-е годы под многими правильными обязательствами, начинают их просто игнорировать и даже не просто игнорировать, а когда мы предлагаем им переподтвердить то, что было заявлено, например принцип неделимости безопасности, что никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других, они уходят от этого принципа и боятся его подтвердить. Вывод сейчас очень простой: значит, у них есть некие злонамеренные планы в отношении РФ",

"Я хочу ошибаться, - продолжил министр. - Но для того, чтобы проверить, насколько искренни западники в готовности налаживать нормальные отношения с РФ, нужны конкретные дела. На столе конкретные предложения, ответов конкретных пока мы не видели".