Путин обсудит с "Единой Россией" итоги праймериз, подготовку к съезду и думским выборам

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду пообщается по видеосвязи с руководством "Единой России" и с победителями внутрипартийных праймериз по отбору кандидатов на предстоящие думские выборы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Запланирована видеоконференция президента России с руководством "Единой России", а также волонтерами и общественниками, победителями завершившегося 30 мая предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму", - говорится в сообщении. В частности, как сообщила пресс-служба, председатель федерального оргкомитета праймериз "Единой России" Александр Карелин "доложит об итогах кампании, о проблемах, с которыми столкнулись организаторы, а также об общественном контроле за ходом голосования".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о повестке этой встречи, предположил, что "руководство партии расскажет и о подготовке к съезду, и о том, как прошли праймериз, и в целом в перспективе грядущих выборов - о задачах партии, о том, как партия идет навстречу этим выборам". По словам Пескова, встреч с руководством других партий, кроме "Единой России", в графике главы государства пока нет.

Праймериз, съезд, выборы

"Единая Россия" - единственная в РФ партия, которая почти 10 лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии. Нынешние праймериз в преддверии предстоящих 19 сентября выборов всех уровней, в том числе в Госдуму, проходили с 24 по 30 мая. В голосовании приняли участие около 12 миллионов человек.

Итоговые списки участников выборов "Единая Россия" утвердит на съезде 19 июня. Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщал, что Путин, как ожидается, традиционно выступит на съезде этой партии.

Как заявил в интервью газете "Коммерсантъ" председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, решение о том, кто возглавит партийный список единороссов на предстоящих выборах в Госдуму, также примет съезд партии.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.