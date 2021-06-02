{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чемезов сравнил жесткие санкции со стороны Европы и США с войной

Глава "Ростеха" отметил, что у России и Европы есть большой взаимный интерес, а санкции лишают страны выгодного экономического сотрудничества
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сравнил жесткие санкции по отношению к России со стороны Европы и США с войной. Государство должно быть к ним готово, заявил чиновник в интервью изданию РБК.

На эту тему

"Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции - это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы", - пояснил глава "Ростеха".

Сергей Чемезов также пояснил, что у России и Европы есть большой взаимный интерес, а санкции лишают страны выгодного экономического сотрудничества. "Мы со своей стороны делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации", - уточнил он.

Теги
РоссияЧемезов, Сергей Викторович
Председатель Народной скупщины Сербии выступит на заседании Госдумы
Ивица Дачич находится с официальным визитом в Москве
Читать полностью