Чемезов сравнил жесткие санкции со стороны Европы и США с войной

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сравнил жесткие санкции по отношению к России со стороны Европы и США с войной. Государство должно быть к ним готово, заявил чиновник в интервью изданию РБК .

"Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции - это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы", - пояснил глава "Ростеха".

Сергей Чемезов также пояснил, что у России и Европы есть большой взаимный интерес, а санкции лишают страны выгодного экономического сотрудничества. "Мы со своей стороны делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации", - уточнил он.