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Рябков заявил о подготовке РФ распоряжения о денонсации меморандума с США об открытой суше

В соответствии с ним для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США "О понимании в отношении открытой суши", в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок. Об этом сообщил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На подходе распоряжение правительства о денонсации Россией меморандума об открытой суше", - сказал он, не уточнив конкретных сроков.

Комментируя вопрос журналистов о "некомфортных сигналах" для США, Рябков также отметил, что "есть некоторые другие моменты, которые Россия в закрытом режиме доводит до американцев".

16 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя санкции США против России, заявил, что Москва помимо прочих ответных мер денонсирует данный меморандум.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
Санкции в отношении России
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