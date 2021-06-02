Рябков заявил о подготовке РФ распоряжения о денонсации меморандума с США об открытой суше

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США "О понимании в отношении открытой суши", в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок. Об этом сообщил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На подходе распоряжение правительства о денонсации Россией меморандума об открытой суше", - сказал он, не уточнив конкретных сроков.

Комментируя вопрос журналистов о "некомфортных сигналах" для США, Рябков также отметил, что "есть некоторые другие моменты, которые Россия в закрытом режиме доводит до американцев".

16 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя санкции США против России, заявил, что Москва помимо прочих ответных мер денонсирует данный меморандум.