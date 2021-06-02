Рябков заявил, что РФ после денонсации ДОН Госдумой давала США еще один шанс вернуться

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российская сторона после принятия Госдумой закона о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) давала США еще один шанс для возвращения в соглашение, передав документ с позицией Москвы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью изданию "Лента.ру".

"24 мая, то есть уже через пять дней после того, как Государственная дума приняла закон о денонсации ДОН, мы передали американцам многостраничный документ. В нем мы в энный раз объяснили, что и как обстоит с договором и с нашим подходом к нему. В этом документе, среди прочего, были и цитаты Джо Байдена именно того периода, когда он еще участвовал в предвыборной гонке, - сказал Рябков. - Мы привлекли внимание американских коллег к тому, что еще не поздно, остался самый последний шанс для того, чтобы они объявили внятно, что возвращаются в договор. Тогда, видимо, была бы возможность и у нас приостановить внутренние процедуры, взять паузу и продолжить внутренние обсуждения".