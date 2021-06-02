ЦИК запустил проект "Лица избирательной системы"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Центризбирком России запустил информационный проект "Лица избирательной системы", в котором рассказываются истории о людях, работающих в избирательных комиссиях. Об этом на заседании ЦИК в среду сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

"В нашей избирательной системе много уникальных, замечательных людей, очень достойных людей. Это люди разных профессий и удивительных судеб", - сказала Памфилова.

По ее словам, важно, чтобы "ломались те стереотипы, которые часто незаслуженно бьют по людям". "Мы хотим показать тех, кто составляют основу этой системы. Поэтому мы запускаем сейчас полноценный информационный проект "Лица избирательной системы", - отметила Памфилова.

Она также обратилась ко всем региональным комиссиям с просьбой присылать в ЦИК материалы с рассказами и историями об удивительных людях, которые работают в избирательной системе. Первый клип был посвящен члену территориальной избирательной комиссии Псковской области Марии Жемчужиной.