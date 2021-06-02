Заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин подал в отставку

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Заместитель губернатора Сахалинской области Дмитрий Федечкин сообщил в среду ТАСС, что подал в отставку.

Ранее местные СМИ сообщили, что в отношении Федечкина начались проверки со стороны правоохранительных органов. Отмечалось, что он обвиняется в растрате бюджетных средств, однако официальные источники эту информацию не подтверждали

"Сегодня в сахалинских СМИ появилась информация, порочащая мое честное имя. Я подаю в отставку", - сказал собеседник агентства.

По информации политика, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку предприятий, где он в 2020 году работал руководителем. "Обвинение мне не предъявлено. Я считаю себя невиновным, но в случае необходимости буду защищать свое честное имя. Мне не стыдно перед жителями Сахалина за свою работу", - добавил он.

Дмитрий Федечкин окончил Челябинский государственный педагогический университет. Более 23 лет работал в сфере журналистики и СМИ. Из них более 15 лет - на руководящих должностях. На Сахалине Федечкин в прошлом году возглавлял издательский дом "Губернские ведомости". С 1 января 2021 года его назначили на пост заместителя губернатора Сахалинской области.