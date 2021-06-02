Силовики ежегодно будут проверять членов правительства Ставрополья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов будут ежегодно проверять членов правительства Ставрополья, а также кандидатов на работу в региональное правительство. Об этом сообщил в среду ТАСС в кулуарах ПМЭФ губернатор Владимир Владимиров.

"Мы договорились, что такие [антикоррупционные] проверки будут ежегодными", - сказал Владимиров.

Он уточнил, что они будут проводиться по заключенному соглашению со Следственным комитетом, ФСБ, МВД, прокуратурой.

"Только в рамках этого соглашения мы смогли провести антикоррупционную проверку правительства. Сегодня при приеме на работу нельзя прийти в краевой кабмин работать без проверки четырех этих структур. В части продолжения проверок я с руководителями силовых структур разговаривал, на момент 30 апреля к тем людям, которые прошли переназначение, нет к ним претензий, но проверки не закончены", - добавил глава региона.

Губернатор Ставрополья отправил в отставку правительство края после задержания 12 марта зампреда кабмина Александра Золотарева, подозреваемого во взяточничестве. Решение о составе краевого кабмина принималось после проведения в отношении каждой кандидатуры проверки правоохранительными органами.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.