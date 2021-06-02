Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что работа Ицхака Герцога на посту президента Израиля будет способствовать конструктивному взаимодействию двух стран.

"Российско-израильские отношения носят дружественный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового и конструктивного двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в международных делах", - отметил Путин в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован в среду на сайте Кремля. По мнению российского лидера, такое сотрудничество, "несомненно, отвечает коренным интересам наших народов".

Глава Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" Ицхак Герцог был избран в среду в первом туре тайного голосования депутатов Кнессета (парламента) 11-м президентом еврейского государства. Герцог сменит на президентском посту Реувена Ривлина в конце первой декады июля после завершения его семилетнего срока. В Израиле установлен семилетний срок исполнения президентских полномочий, пост главы государства нельзя занимать дважды.

Герцог родился в 1960 году в Тель-Авиве. Его отец - Хаим Герцог - был президентом Израиля в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века. С 2003 по 2018 год Ицхак Герцог был депутатом Кнессета в составе партии "Авода", с 2013 по 2018 год был ее председателем, а также лидером оппозиции в парламенте. Он занимал в различные годы посты министра строительства, туризма, по делам общества, диаспоры и борьбы с антисемитизмом, а также социального обеспечения. С 2018 года он возглавляет Еврейское агентство для Израиля "Сохнут". Эта неправительственная некоммерческая организация, ставит своей целью "обеспечить еврейскому народу в Израиле и в мире достойное национальное будущее".