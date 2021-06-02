МИД РФ считает планы США возобновить работу генконсульства в Иерусалиме символическими

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Москва считает, что возобновление работы американского генконсульства в Иерусалиме имеет символическое значение, а реальной стабилизации в Восточном Иерусалиме будет способствовать только комплексное и устойчивое урегулирование палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой базе. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Установлению стабильности в Восточном Иерусалиме, как и на палестино-израильском направлении в целом, будет способствовать комплексное и устойчивое урегулирование палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой базе, - говорится в документе. - Что касается собственно планов Вашингтона по возобновлению работы американского генконсульства в Иерусалиме, то данный шаг, по-видимому, идет в рамках линии нынешней администрации Дж. Байдена на корректировку курса его предшественника в ближневосточном урегулировании. Считаем, что этот жест имеет символическое значение".

Дипломат пояснила, что само по себе решение о восстановлении официального представительства США, "выполнявшего задачи поддержания контактов с руководством Палестинской национальной администрации", едва ли окажет существенное влияние на перспективы комплексного мирного урегулирования на Ближнем Востоке в отсутствие прямого переговорного процесса между сторонами конфликта. Только "запуск прямых палестино-израильских переговоров с целью решения всех фундаментальных вопросов окончательного статуса" может стать залогом долгосрочной стабилизации в зоне конфликта, уверена официальный представитель.

"Однако, как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью палестинскому изданию "Аль-Айям", говорить о перезапуске палестино-израильского диалога в США считают пока преждевременным, - напомнила Захарова. - Он, кстати, также отметил, что конкретные сроки возобновления работы американского генконсульства в Восточном Иерусалиме пока не определены".