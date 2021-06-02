Врио главы Дагестана стал исполняющим полномочия секретаря реготделения "Единой России"

ТАСС, 2 июня. Президиум генсовета "Единой России" в среду освободил Хизри Шихсаидова от должности секретаря дагестанского отделения партии и назначил исполняющим его полномочия врио главы региона Сергея Меликова. Об этом сообщила пресс-служба единороссов.

"Президиум генсовета "Единой России" освободил секретаря дагестанского регионального отделения партии от занимаемой должности, 2 июня Хизри Шихсаидов написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию", - проинформировала пресс-служба. В партии напомнили, что председатель Народного Собрания Дагестана Шихсаидов возглавлял региональное отделение с 2013 года.

Исполняющим полномочия секретаря дагестанского отделения стал врио главы региона Сергей Меликов. "Решение о его назначении единогласно принял президиум генсовета партии", - уточнили в пресс-службе единороссов.

Меликов был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана в октябре 2020 года.