Константин Шестаков заявил, что примет участие в конкурсе на пост главы Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Константин Шестаков, временно возглавляющий Владивосток, примет участие в конкурсе на замещение мэра столицы ДФО. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции.

"Я точно планирую [участие в конкурсе]. Было бы бессмысленно приходить на два месяца. У меня есть личное желание. Я вижу хорошую перспективу для команды, сделав город лучше", - рассказал Шестаков, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что в конце мая глава Владивостока Олег Гуменюк заявил о решении уйти в отставку. Временно исполняющим обязанности градоначальника с 20 мая стал бывший вице-губернатор Приморского края Константин Шестаков. Дума Владивостока уже начала конкурсные процедуры по замещению мэра, дав старт формированию конкурсной комиссии.

Константин Шестаков в сентябре 2020 года был назначен на должность временно исполняющего обязанности вице-губернатора Приморского края, а затем - заместителя председателя регионального правительства. Он курировал вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, туризма и международного сотрудничества. С сентября 2014 года возглавлял краевой департамент по туризму.