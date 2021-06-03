Отчетность депутатов перед избирателями могут законодательно закрепить в июне

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Законодательные изменения, закрепляющие механизм отчетности депутатов Госдумы перед избирателями за результаты своей работы, планируется принять до конца весенней сессии нижней палаты. Об этом в четверг сообщил журналистам глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею "Единой России" о регулярных отчетах депутатов перед избирателями о результатах своей работы, озвученную Хинштейном. Он предложил подумать о норме, обязывающей "парламентские партии и избранных депутатов на постоянной основе отчитываться перед своими избирателями".

"Мы обсуждаем сейчас с коллегами. Могут быть разные варианты, в том числе это может быть и внесение изменений в закон, например, в закон о статусе депутата и сенатора. Но я пока воздержусь от конкретной конструкции. Дайте нам еще время", - сказал Хинштейн, отвечая на вопрос ТАСС о возможном механизме такой отчетности.

По его словам, парламентарии "будут стараться" принять соответствующие поправки до конца весенней сессии Думы, последнее пленарное заседание в рамках которой намечено на 18 июня.

Ранее с идеей юридически зафиксировать обязательства, которые депутаты берут на себя во время избирательной кампании, выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отмечал, что такую норму можно было бы закрепить в законе о статусе депутата или в регламенте нижней палаты. Подобная мера поможет более системно реализовать предвыборные обещания, полагает политик.