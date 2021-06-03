Руководство НАТО пригласили на конференцию по безопасности в Москве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минобороны России пригласило руководство НАТО на Московскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 22 по 24 июня. Об этом сообщил в четверг заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в эфире телеканала RT.

Он подчеркнул, что Московская конференция изначально задумывалась как открытая площадка для откровенного, честного и профессионального диалога.

"На форуме традиционно предоставляем слово не только партнерам, разделяющим наши подходы к решению основных мировых проблем, но и оппонентам, странам, сотрудничество с которыми сегодня минимально или равно нулю. И IX Московская конференция не стала исключением. Главы оборонных ведомств 119 государств получили наши приглашения. И это страны всех регионов мира: Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, Европы, и, отвечая на ваш вопрос, включая членов ЕС и руководство НАТО", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что Минобороны РФ приглашало всех, не делая "каких-либо исключений по политическим мотивам". "А приезжать на конференцию или нет - право остается за каждой конкретной страной, за каждым конкретным участником", - продолжил он.

Международные организации

По словам замглавы оборонного ведомства, что касается других крупнейших международных организаций, то их представители являются постоянными и одними из самых активных участников форума. "И так же, как и всегда, в июне мы ждем на конференцию руководителей ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, СНГ, Лиги арабских государств, АСЕАН, Африканского союза, Международного комитета Красного креста", - перечислил замминистра.

Он отметил, что наиболее серьезные вызовы и угрозы безопасности обуславливаются несколькими тенденциями, которые прослеживаются сейчас в мире.

"Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на "своих" и "чужих", при том, что "чужие" однозначно определяются в доктринальных документах как противник", - констатировал Фомин.

Во-вторых, отметил замглавы военного ведомства, происходит разрушение сложившейся системы международных отношений, архитектуры безопасности, принижается роль международных организаций как инструментов коллективного принятия решений в области безопасности. Он подчеркнул, что "вместо международного права, определявшего на протяжении нескольких десятилетий основы глобальной и региональной стабильности, навязывается некий порядок, основанный на неких правилах, неизвестно кем предложенных и поддержанных, нигде не прописанных и устраивающих лишь тех, кто придумал этот порядок".

"В-третьих, появляются принципиально новые виды вооружений, коренным образом меняющие расклад сил в современном мире, а вооруженное противоборство проникает в новые и новые сферы - в космос и киберпространство, что, конечно же, ведет к изменению принципов и методов ведения войны. Все эти темы в той или иной степени будут обсуждаться на предстоящем форуме", - заключил Фомин.