Медведев в разговоре с Кастро подтвердил позицию РФ о необходимости отмены блокады Кубы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в телефонном разговоре в четверг поздравил бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро с 90-летием и отметил его вклад в укрепление отношений двух стран. Об этом сообщили в секретариате зампреда Совбеза.

"Дмитрий Медведев отметил весомый личный вклад Рауля Кастро в становление и укрепление российско-кубинских отношений, динамично развивающихся в духе стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора была "подтверждена неизменная позиция России в пользу незамедлительной отмены торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США", подчеркнули в секретариате Медведева.

Рауль Кастро родился 3 июня 1931 года. Он был утвержден первым секретарем ЦК Компартии Кубы вместо Фиделя Кастро в 2011 году. 16 апреля 2021 года на VIII съезде партии Рауль Кастро объявил о решении оставить пост.