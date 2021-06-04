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Пескову неизвестно о том, чтобы Путину предлагали возглавить список "Единой России"

Президент планирует принять участие в съезде партии, который состоится в июне, отметил представитель Кремля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестно о том, чтобы главе государства Владимиру Путину предлагали возглавить федеральный список "Единой России" на предстоящих выборах в Государственную думу.

"Мне неизвестно о том, чтобы этот вопрос как-то фигурировал и рассматривался", - сказал представитель Кремля на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Так он ответил на вопрос, предлагало ли руководство "Единой России" Путину возглавить федеральный список партии.

При этом Песков подтвердил, что Путин планирует принять участие в съезде партии, который состоится в июне.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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