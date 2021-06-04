Песков заявил, что закон об иноагентах защищает интересы России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает оправданным закон об иноагентах для защиты интересов РФ в условиях, когда на мировой арене нарушаются нормы дипломатии.

"Сейчас, когда действительно во многом перестали даже пытаться как-то прикрываться нормами дипломатии, когда речь идет об иностранном вмешательстве в дела другой страны, то, конечно, здесь методы защиты национальных интересов оправданы", - сказал представитель Кремля в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Песков подчеркнул, что российский закон, по которому СМИ с иностранным финансированием могут признаваться иноагентами, направлен на "защиту национальных интересов". При этом, отметил он, этот документ не является копией аналогичных законов в других странах, но скопирован сам принцип. "В нынешних условиях этот принцип абсолютно правильный, и здесь не нужно ничего усложнять", - резюмировал Песков.