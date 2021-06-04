{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков заявил, что закон об иноагентах защищает интересы России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает оправданным закон об иноагентах для защиты интересов РФ в условиях, когда на мировой арене нарушаются нормы дипломатии.

"Сейчас, когда действительно во многом перестали даже пытаться как-то прикрываться нормами дипломатии, когда речь идет об иностранном вмешательстве в дела другой страны, то, конечно, здесь методы защиты национальных интересов оправданы", - сказал представитель Кремля в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Песков подчеркнул, что российский закон, по которому СМИ с иностранным финансированием могут признаваться иноагентами, направлен на "защиту национальных интересов". При этом, отметил он, этот документ не является копией аналогичных законов в других странах, но скопирован сам принцип. "В нынешних условиях этот принцип абсолютно правильный, и здесь не нужно ничего усложнять", - резюмировал Песков.

Песков: конкретных предложений от Киева по потенциальной встрече Путина и Зеленского нет
Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит, отметил пресс-секретарь российского лидера
Читать полностью