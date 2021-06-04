Путин заявил, что российские спецслужбы не участвовали в посадке самолета Ryanair в Минске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российские спецслужбы не участвовали в посадке самолета Ryanair в Минске, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Ну нет, конечно", - ответил он на вопрос об участии спецслужб РФ в этой операции.

Путин заявил, что не хочет давать оценку ситуации с самолетом. "Вы знаете, я не хочу давать оценок ни тому, что в Штатах произошло (имеется в виду ситуация с беспорядками в январе - прим. ТАСС), ни тому, что произошло с этим самолетом. Если по честному - я этого не знаю", - сказал Путин, отвечая на вопрос на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Путин заявил, что не хочет вникать в ситуацию с посадкой самолета.

"Я даже не хочу вникать в это дело. Понимаете, это нас не касается совершенно", - сказал президент.