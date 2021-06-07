Песков не знает, почему ФСБ решила выдворить агента украинских спецслужб Семеняку

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, почему ФСБ решила выдворить задержанного агента украинских спецслужб Алексея Семеняку, который, по данным СМИ, работал в крупных российских IТ-компаниях и мог иметь доступ к значимым данным.

"Я не знаю, не могу ответить. Это нужно спрашивать у спецслужб, мы не имеем к этому процессу никакого отношения", - сказал он в понедельник журналистам.

Ранее в понедельник ФСБ России сообщила о задержании агента украинских спецслужб Алексея Семеняки, его выдворили из России. В ходе опроса Семеняка подтвердил, что длительное время поддерживал отношения с представителями украинской спецслужбы.

В ФСБ отметили, что Семеняка не успел нанести ущерб внешней безопасности Российской Федерации. Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет, указали в ФСБ. 3 июня 2021 года гражданин Украины покинул территорию России.