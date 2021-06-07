МИД РФ перечислил все нарушения Договора по открытому небу со стороны США и Запада

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разместила в понедельник в своем Telegram-канале перечень всех нарушений Договора по открытому небу (ДОН), которые сделали США и страны Запада.

"США в 2015 году сделали невозможным проведение наблюдательных полетов над своей территорией, отказавшись предоставить достаточное количество промежуточных посадок для российских самолетов Ан-30Б, ограничивали возможности России по наблюдению за Алеутскими островами; де-факто сокращали максимальную дальность полетов, отменив остановки для ночного отдыха российских экипажей на аэродромах дозаправки, - указала она. - Уменьшали дальность полета над Аляской и Гавайскими островами, устанавливали ограничения по высоте полета самолета наблюдения, не предусмотренные ДОН и противоречащие рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО), затягивали выдачу виз назначенному российскому персоналу в нарушение установленных договором сроков".

Захарова отметила, что своими заявлениями и действиями США подстрекали другие государства-участники, особенно Грузию, к нарушению ДОН. "Они также направляли для выполнения миссий открытого неба старые самолеты в неудовлетворительном техническом состоянии, что создавало угрозу жизни и здоровью американских и российских участников полетов", - добавила дипломат.

У России есть претензии и к странам Запада, в частности Великобритания и Франция с 2002 года не предоставили информацию по процедурам выполнения наблюдательных полетов над удаленными территориями, тем самым препятствуя их проведению. "Великобритания, Норвегия и Канада устанавливали не предусмотренные договором ограничения высоты полета, препятствуя использованию конфигураций российских самолетов наблюдения, - подчеркнула она. - Канада исключила возможность проведения наблюдательных полетов над своей территорией и над территорией США, отказавшись предоставить достаточное количество промежуточных посадок для российских самолетов Ан-30Б, не соблюдала установленные сроки и порядок выдачи виз назначенному персоналу".

Как обратила внимание Захарова, Польша и Турция в свою очередь вводили запрет или ограничения на полеты над запретными зонами и в опасном воздушном пространстве, не соответствующие положениям ДОН и рекомендациям ИКАО. "Грузия с 2012 года перестала принимать российские миссии над своей территорией, грубо нарушая договор", - подчеркнула дипломат.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. 19 мая закон был единогласно принят Госдумой. Изначально планировалось, что Совет Федерации рассмотрит документ в этот же день, однако обсуждение денонсации было перенесено. На заседании верхней палаты парламента 2 июня сенаторы единогласно одобрили закон - за это проголосовали 152 человека.