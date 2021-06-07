Встреча лидеров стран АТЭС по теме борьбы с пандемией может состояться 16 июля

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Новая Зеландия, председательствующая в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС), пригласила лидеров стран АТЭС 16 июля принять участие в дискуссии по теме борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в понедельник на онлайн-конференции посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.

"На 16 июля этого года премьер-министр Новой Зеландии [Джасинда Ардерн] пригласила лидеров всех экономик АТЭС принять участие в двухчасовой дискуссии на актуальную тему борьбы с коронавирусом и путей восстановления экономики региона", - сказал он.

По словам Барского, новозеландская сторона при подготовке данного мероприятия исходит из того, что АТЭС может сыграть конструктивную роль в выработке решений экономических проблем, с которыми сегодня столкнулся весь мир. "Эта дискуссия продемонстрирует роль АТЭС в обсуждении и выработке путей решения существующих проблем, как это записано в Путраджайских ориентирах, продемонстрирует роль АТЭС как первоочередного форума в Азиатско-тихоокеанском регионе по вопросам экономического сотрудничества", - добавил он.

Барский также отметил, что АТЭС является не только площадкой многостороннего взаимодействия, но и "инкубатором идей и интересных рациональных решений", которые могут быть использованы различными структурами и странами в самых разных форматах.