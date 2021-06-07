Председатель Народного собрания Дагестана подал в отставку

МАХАЧКАЛА, 7 июня. /ТАСС/. Председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов, возглавлявший республиканский парламент более восьми лет, подал в отставку. Об этом Шихасидов сообщил ТАСС в понедельник.

"Это мое решение покинуть этот пост. Официально это будет только на сессии, депутаты должны голосовать. Наверное, к концу недели. <...> Я обратился к депутатам и прошу, чтобы они отпустили меня на заслуженный отдых", - сказал он.

Шихсаидов также отметил, что до выборов нового председателя парламент будет временно возглавлять первый заместитель - Сайгидахмед Ахмедов.

Шихсаидов стал спикером Народного собрания Дагестана в 2013 году, с этого же года возглавил региональное отделение "Единой России". На прошлой неделе президиум генсовета "Единой России" освободил его от должности секретаря дагестанского регионального отделения партии по его желанию.

Выборы в парламент Дагестана нового созыва, как ожидается, должны состояться осенью 2021 года.

