Госдума обсудит заявление по Украине и включение вакцины от COVID-19 в календарь прививок

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит проект заявления палаты об осуждении законопроекта президента Украины Владимира Зеленского, не признающего русских коренным народом страны, а также законопроекты о включении прививки от COVID-19 в национальный календарь, о тишине в домах в ночное время и о личных фондах.

Проект постановления о заявлении Госдумы в связи с законопроектом Зеленского был внесен в понедельник комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. "Государственная дума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины", - говорится в тексте.

Согласно документу, депутаты Госдумы обратятся к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран - членов ЕС "с призывом осудить предпринятую на Украине попытку разделить ее население на "коренное" и "некоренное", которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства". Как отмечается в документе, Госдума считает сам факт появления такой законодательной инициативы "вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами".

Зеленский 18 мая сообщил о внесении в Верховную раду законопроекта о коренных народах страны для обеспечения их прав. Согласно тексту документа, коренным народом является автохтонное (коренное по происхождению) этническое сообщество, которое сформировалось на украинской территории, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Такое определение, предложенное Зеленским, означает, что русские на Украине коренным народом считаться не могут.

Включение прививки от COVID-19 в национальный календарь

Дума на пленарном заседании во вторник также рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о включении прививки от новой коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок. Поправки предлагается внести в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, нововведения позволят осуществлять закупку вакцин от новой коронавирусной инфекции за счет средств федерального бюджета РФ.

Депутаты также намерены рассмотреть во втором чтении законопроект, позволяющий частным медицинским организациям проводить бесплатную вакцинацию граждан. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по охране здоровья уточнил, что речь идет о всех медорганизациях, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, вне зависимости от их организационно-правовой формы. Уточняется также, что обеспечение таких организаций вакцинами для проведения профилактических прививок осуществляется федеральными и региональными органами исполнительной власти в сфере здравоохранения. Порядок обеспечения таких медорганизаций вакцинами для прививок, включенных в национальный календарь, установит правительство, а для прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, - высший исполнительный орган госвласти субъекта РФ.

Тишина в ночное время

Депутаты намерены в первом чтении рассмотреть законопроект, обязывающий владельцев квартир, их гостей и съемщиков жилья соблюдать тишину в ночное время. Инициатива была внесена группой депутатов-единороссов в мае прошлого года. Жилищный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей, согласно которой "собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме обязан обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан любыми лицами, допущенными" в принадлежащее ему помещение. Собственник должен "обеспечить соблюдение тишины в ночное время", требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, установленных в законах или нормативных актах.

Отдельно указано, что "не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время". Временной интервал, в течение которого не допускается шум, устанавливается законом субъекта РФ.

Законопроект ранее был поддержан комитетом Госдумы по жилищной политике и ЖКХ с учетом его глубокой доработки ко второму чтению.

Личные фонды

В повестку также включен законопроект, которым предлагается предусмотреть в российской юрисдикции право граждан создавать личные фонды для управления имуществом при жизни. Такой фонд, продолжающий свою деятельность после смерти гражданина-учредителя, становится наследственным. Сама понятие "личный фонд" появится в Гражданском кодексе РФ. Документ рассмотрят во втором чтении.