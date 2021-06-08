Захарова: законопроект Зеленского о коренных народах укрепляет неонацистскую позицию Киева

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому русские не могут считаться коренным народом страны, укрепляет националистические позиции Киева. Об этом во вторник написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Принятие подобных маргинальных законов укрепляет Украину на националистических и неонацистских позициях, - подчеркнула она. - Сигнал Киева населению понятен: есть у вашей национальности, народности, народа свое государство - не претендуйте на равные права с "украинской" нацией и знайте, что в любой момент вы поедете по месту геолокации вашего "национального" государства. И ведь под действие закона подпадают миллионы человек".

Зеленский 18 мая сообщил о внесении в Верховную раду законопроекта о коренных народах страны для обеспечения их прав. Согласно тексту документа, коренным народом является автохтонное (коренное по происхождению) этническое сообщество, которое сформировалось на украинской территории, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Такое определение, предложенное Зеленским, означает, что русские на Украине коренным народом считаться не могут. В законопроекте в то же время отдельно прописано понятие коренных народов Крыма, к которым относятся крымские татары, караимы и крымчаки.

Госдума на заседании во вторник единогласно приняла проект заявления об осуждении данного законопроекта Зеленского, призвав межпарламентские структуры и парламенты стран - членов ЕС выступить против такой инициативы.