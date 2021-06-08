Постпред РФ: восстановление ядерной сделки Ирана отвечает интересам мирового сообщества

ВЕНА, 8 июня. /ТАСС/. Восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в его первоначальном виде соответствует интересам всего международного сообщества. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, выступая на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Восстановление СВПД соответствует интересам всего международного сообщества. Ведь это позволит привести иранские усилия в ядерной области, включая уровень обогащения урана, его запасы, количество центрифуг, в соответствие с параметрами "ядерной сделки" и вернуть плотный контроль со стороны агентства", - отметил Ульянов, заявление которого распространило постпредство России. Он уточнил, что в этом контексте важное значение будет иметь оперативное возобновление применения Ираном дополнительного протокола к соглашению о гарантиях МАГАТЭ.

По словам Ульянова, сейчас иранская ядерная программа развивается опережающими темпами, возможности проверочной деятельности МАГАТЭ существенно ограничены, и безопаснее на Ближнем Востоке не стало. "В случае, если вернуть "ядерную сделку" не получится, то все это продолжится и усугубится. Впрочем, пока МАГАТЭ удается обеспечивать приемлемый уровень прозрачности иранской ядерной программы в условиях действующего в ИРИ закона о стратегических мерах. Насколько можно судить, несмотря на отдельные рабочие моменты, Тегеран идет на сотрудничество и не чинит инспекторам препятствий", - сказал Ульянов.

Как подчеркнул российский постпред, ядерная сделка является эффективным механизмом, обеспечивающим исключительно мирный характер иранской ядерной деятельности, создающим условия для налаживания торгово-экономического сотрудничества с Ираном и содействующим укреплению безопасности на Ближнем Востоке и во всем мире. "Члены Совета управляющих и все здравомыслящие страны, которых всерьез беспокоит судьба режима ядерного нераспространения и международная безопасность, должны поддержать проходящие в Вене переговоры по СВПД", - призвал Ульянов, возглавляющий российскую делегацию на очных переговорах по восстановлению СВПД.

Очные переговоры в Вене

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения СВПД: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников СВПД проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь хотят в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.