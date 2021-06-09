Слуцкий призвал не придавать значения провокациям Украины с военными учениями

ЯЛТА /Республика Крым/, 9 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международной политике Леонид Слуцкий призвал не придавать значения провокациям со стороны Украины, в том числе касающимся приграничных военных учений в сопредельном государстве.

По его словам, любые блоки, в том числе военные, позиционируются Украиной "как союзы против России, на случай нападения России и так далее". "Давайте не придавать значения любым провокациям - от России любые провокации отскакивают как горох от стенки. Мы провокациям не поддаемся", - сказал Слуцкий в среду в кулуарах Международного фестиваля русской, славянской культуры "Великое русское слово", отвечая на вопрос об участии Украины в учениях НАТО.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что украинские военнослужащие примут участие в крупнейших натовских учениях Defender Europe - 21. В этом году, уточнили в пресс-службе Генштаба, большая часть учений Defender пройдет в балканском и черноморском регионах.

Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" проходит в Крыму ежегодно с 2007 года. Фестиваль проводится под эгидой государственного совета Республики Крым и совета министров Крыма при поддержке государственных органов власти России, правительства Москвы, Фонда "Русский мир". Форум направлен на поддержку русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.