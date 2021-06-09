Россия и Турция обсудили на межмидовских консультациях Сирию, Карабах и Украину

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россия и Турция на консультациях министерств иностранных дел обсудили ситуацию в Сирии, Нагорном Карабахе, палестино-израильское урегулирование и Украину. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ по итогам прошедшей накануне беседы.

"Был предметно рассмотрен комплекс вопросов международного содействия разрешению сирийского, нагорнокарабахского, палестино-израильского и других региональных кризисов, политические аспекты их урегулирования на основе международных норм и соответствующих резолюций СБ ООН", - указали в министерстве.

"С российской стороны была акцентирована необходимость взвешенного подхода к ситуации на юго-востоке Украины, недопустимость поддержки милитаристских устремлений Киева и разного рода антироссийских инициатив", - добавили на Смоленской площади.

Москва и Анкара в контексте обсуждения ситуации в Закавказье, на Украине и в Центральной Азии подтвердили настрой на дальнейшую координацию усилий для укрепления мира и стабильности в этих регионах. "Дана высокая оценка деятельности российско-турецкого Совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Условлено продолжать работу над разблокированием экономических и транспортных связей в Закавказье", - отметили в МИД РФ.

Стороны также "сошлись во мнении о важности поддержания высокой динамики российско-турецкого политического диалога, возобновления по мере нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки плотных рабочих контактов по линии заинтересованных ведомств и полномасштабного авиасообщения между Россией и Турцией". Дипломаты договорились продолжать контакты для обсуждения вопросов двусторонних отношений, подчеркнув значение наращивания взаимодействия в сфере борьбы с последствиями распространения коронавирусной инфекции, в том числе налаживание совместного производства российской вакцины "Спутник V" на территории Турции.

Консультации прошли 8 июня. С российской стороны в них приняли участие заместители главы МИД Сергей Вершинин, Александр Грушко и Андрей Руденко, с турецкой - замглавы внешнеполитического ведомства Седат Онал.