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Посол РФ: интеграция России и Белоруссии не означает поглощение одной экономики другой

По словам Евгения Лукьянова, речь идет о том, чтобы на внешних и внутренних рынках Москва и Минск не были конкурентами

​​​​​МИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Интеграционные процессы в рамках Союзного государства России и Белоруссии не предполагают поглощение одной экономики другой. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Евгений Лукьянов.

"Роль экономики в жизни любого государства - это фундамент, первичность экономики для меня очевидна. И в этом смысле Россия и Белоруссия исповедуют одну практику: мы должны быть взаимодополняемы, мы должны интегрировать наши экономики. Речь не идет о поглощении одной экономики другой. Речь идет о том, чтобы на внешних и внутренних рынках мы не были конкурентами", - отметил посол РФ.

Кроме того, Лукьянов удивлен, что Белоруссию наряду с Россией включили в список стран, от которых идет угроза коллективному Западу.

"Генсек НАТО фактически говорит об угрозе коллективному Западу, миру от РФ. Теперь в этот перечень включили Белоруссию - это новость", - сказал дипломат в четверг журналистам.

По словам посла, Россия никогда не оставит "в беде Белоруссию, ведь русские своих в беде не бросают". "Мы единый славянский народ"- сказал Лукьянов.

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БелоруссияРоссияЛукьянов, Евгений Владимирович
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