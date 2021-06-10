МИД РФ запустит серию глобальных акций в соцсетях ко Дню России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. МИД РФ и российские диппредставительства за рубежом в условиях эпидемических ограничений творчески подойдут к празднованию Дня России 12 июня и запустят серию глобальных акций в соцсетях. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Праздник пройдет в условиях сохраняющейся во многих странах очень непростой санитарно-эпидемиологической ситуации. К сожалению, она продолжает влиять на традиционные формы работы многих российских загранучреждений. Раньше посольства в этот день проводили государственные приемы, а в нынешнем году, как и в прошлом, во многих из них он пройдет либо в виртуальном формате, либо, где это позволит обстановка с коронавирусом, в смешанном, гибридном", - сказала дипломат.

В этих условиях в МИД "творчески подошли к празднованию дня России" и вместе с коллегами в посольствах, постпредствах, генконсульствах запустят "целую серию глобальных акций в социальных сетях", анонсировала Захарова, добавив, что не хотела бы до субботы раскрывать все карты, чтобы не портить сюрприз. "Будет все: и хэштеги, и флешмобы, будут, надеюсь, и очень приятные подарки. По традиции будем публиковать многочисленные материалы: обращения послов, видеотрансляции мероприятий, так что следите за аккаунтами министерства и посольств в соцсетях, включая и Rutube и TikTok", - добавила официальный представитель МИД.

Она отметила, что этот праздник для российских дипломатов является особенным. РФ остается "молодым, современным государством", несмотря на свою многовековую историю, таким же является и сам праздник, подчеркнула Захарова. "Эта синергия позволяет нам переживать любые вызовы, в том числе на внешних рубежах. Со многими вызовами мы справляемся, потому что понимаем: представляем страну, представляем Россию, обращаемся к России, наполненные проникновенным, подлинным чувством любви к отечеству" - резюмировала она, поздравив всех с наступающим праздником.