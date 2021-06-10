В Австрии открылось четвертое почетное консульство России

ВЕНА, 10 июня. /ТАСС/. Почетное консульство России открылось в четверг в городе Грац (федеральная земля Штирия), которое возглавил австрийский бизнесмен Михаэль Пахляйтнер. Оно стало четвертым почетным консульством РФ на территории Австрии, сообщил на церемонии открытия посол России Дмитрий Любинский.

По его словам, в четырех австрийских регионах теперь действуют четыре российских почетных консульства. "Мы искренне рады, что Россию в Австрии представляют опытные и очень целеустремленные предприниматели и друзья нашей страны, которые пользуются заслуженным авторитетом у себя на родине", - отметил Любинский.

"Для меня большая честь трудиться на этом посту. Я благодарен Российской Федерации за доверие и буду стараться укреплять хорошие отношения между Штирией и Россией", - сообщил Пахляйтнер в распространенном заявлении.

До этого в Австрии действовали три почетных консульства РФ. Первое - в городе Инсбрук (федеральная земля Тироль), там почетным консулом был назначен Ханс Вольфганг Унтердорфер. Второе - в федеральной земле Форарльберг, там канцелярии почетного консула Хуберта Берча расположены в городах Брегенц и Блуденц. Третье - в городе Астен (федеральная земля Верхняя Австрия) с почетным консулом Вольфгангом Майером.