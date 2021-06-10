В Липецкой области увеличили размеры пожертвований в фонды кандидатов в депутаты и партий

ТАСС 10 июня. Депутаты Липецкого областного совета депутатов в 10 раз увеличили предельный размер пожертвований в фонд кандидата в депутаты облсовета и в три раза - в избирательный фонд партий. Соответствующие поправки на сессии в четверг приняли в два региональных закона - о выборах депутатов облсовета и о выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Увеличен предельный размер добровольного пожертвования юридических лиц в избирательный фонд кандидата в депутаты областного Совета с 250 тыс. рублей до 2,5 млн рублей. А в избирательный фонд избирательного объединения (партии) - с 1 млн рублей до 3 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, депутаты также приняли изменения в закон "О статусе депутата Липецкого областного Совета депутатов", введено требование о постоянном проживании депутата облсовета в России и об отсутствии у него подданства иностранного государства.

"С 1 июля 2021 года народные избранники в своих декларациях будут обязаны указывать информацию о наличии у них и членов их семьи цифровых финансовых активов и цифровой валюты", - говорится в сообщении пресс-службы.