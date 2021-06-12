Посол РФ в Канаде в преддверии Дня России призвал канадцев к сотрудничеству

ОТТАВА, 12 июня. /ТАСС/. Россия всегда готова к сотрудничеству во имя укрепления мира и безопасности и приглашает Канаду к взаимодействию как на двустороннем, так и на международном уровнях. Об этом в пятницу заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов в преддверии Дня России.

"Современная Россия, страна талантов и высоких достижений в науке, технологиях и культуре, одновременно хранит традиции, моральные ценности, защищает правду и ищет справедливости. Мы хотим жить в мире со всеми народами и всегда открыты к сотрудничеству в борьбе с угрозами и вызовами глобального характера во имя укрепления международного мира и безопасности", - говорится в его заявлении, которое распространило посольство.

По словам посла, у России и Канады есть много тем для соприкосновения, начиная от вопросов сотрудничества в Арктике и заканчивая общей любовью к хоккею. "Убежден, что Москва и Оттава, конкурируя на хоккейной площадке, в то же время имеют большой потенциал взаимодействия как на двустороннем, так и на международном уровнях", - подчеркнул дипломат. Степанов также пригласил канадцев посетить Россию после того, как закончится пандемия нового коронавируса и границы стран будут открыты для туристов. "Задача дипломатии - наводить мосты, и лучше всего этой задаче служат контакты между людьми", - отметил он.

Посол также поздравил соотечественников, проживающих в Канаде, с Днем России.

В последние годы в Канаде российские соотечественники широко отмечают День России, устраивая большие концерты и ярмарки. В 2020 году русскоязычная община североамериканской страны вынужденно отметила этот праздник виртуально в связи с пандемией нового коронавируса. В этом году, как сообщили ТАСС активисты нескольких организаций соотечественников Канады, празднования в онлайн-формате не планируется, так как "все хотят настоящего праздника на улице", но пока из-за коронавирусных ограничений это сделать невозможно.