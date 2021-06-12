Умер глава Выборгского района Ленобласти, госпитализированный с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Глава администрации Выборгского района Ленинградской области Ильдар Гилязов, который был госпитализирован в связи с тяжелым течением коронавирусной инфекции, умер. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

"Его уважали, любили выборжане, ленинградцы. Я горжусь, что в нашей команде был такой яркий, решительный, исполненный желания работать для области человек. Глубоко скорблю о кончине Ильдара Гилязова, выражаю соболезнования его коллегам, разделяю боль огромной утраты с его семьей, родными, близкими, со всеми ленинградцами", - привели в пресс-службе слова губернатора региона Александра Дрозденко.

Как уточнили в пресс-службе, ранее Гилязов был доставлен в Ленинградскую областную клиническую больницу в связи с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Он умер в 08:45 12 июня.

Гилязов родился 14 июня 1964 года. Занимал пост главы администрации Выборгского района с 2020 года.