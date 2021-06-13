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Саммит G7

Захарова прокомментировала совместное заявление стран G7 о России

По словам официального представителя МИД РФ, российская "предсказуемость подтверждена годами и делами"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала совместное заявление стран Группы семи (G7), касающееся отношений с Россией, указав на то, что предсказуемость РФ подтверждена годами и дело за странами "семерки".

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"Страны G7 приняли совместное заявление, в котором, помимо традиционного призыва к России прекратить дестабилизирующее поведение, есть один интересный аспект. Семерка высказала заинтересованность в "стабильных и предсказуемых" отношениях с РФ", - написала она в воскресенье в своем Telegram-канале.

"Раньше они заявляли, что Россия должна быть более стабильной и предсказуемой. Теперь эта задача считается сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон. Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за "семеркой", у которой с этой сферой не очень", - подчеркнула дипломат.

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РоссияСаммит G7Захарова, Мария Владимировна
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