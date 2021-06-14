Путин заявил, что готов рассмотреть вопрос об обмене заключенными с США

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Россия готова рассматривать вопрос об обмене заключенными с США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, фрагменты которого были показаны в понедельник.

"Да, да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом российский президент указал, что в США содержится под стражей гораздо больше россиян, чем в России - американцев. "Я знаю, что есть осужденные граждане США, которые находятся в тюрьме. Но если сравнивать с числом россиян, которые находятся в американских тюрьмах, то эти цифры несопоставимы", - добавил Путин.

Корреспондент американского телеканала спрашивал о судьбе двух американцев - Пола Уилана и Тревора Рида. Путин не уточнил, будет ли проводиться обмен именно с их участием.